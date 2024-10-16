В техникуме Белгородской области объяснили, зачем в туалете установили камеры

В Старооскольском геологоразведочном институте имени Серго Орджоникидзе объяснили, на каком основании в туалетах учебного заведения были установлены камеры видеонаблюдения, сообщил bel.ru.

В учебном заведении пояснили, что на территории университета установлены камеры видеонаблюдения с целью контроля ситуации и обеспечения безопасности. Они размещены в коридорах. Однако камеры, которые студенты заметили в туалете, ненастоящие. Это муляж.

Администрация отметила, что студенты использовали помещения туалетов вместо курилки. Кроме того, они неуважительно относились к труду уборщиц. Муляжи камер установили с профилактической целью.

«Профилактический эффект был достигнут», — объяснило руководство колледжа.

О наличии камер в туалете сообщили студенты одновременно двух учебных заведений, расположенных в Белгородской области. Учащиеся предоставили видеоподтверждение. Редакция Бел.Ру отправила запросы администрациям с просьбой предоставить комментарии. В Старооскольском техникуме агробизнеса на момент публикации на просьбу не откликнулись.

Ранее сообщалось, что москвич установил камеры в туалете, ванне и спальне своей квартире, чтобы следить за девушками-квартирантками.