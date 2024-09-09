SHOT: москвич установил камеры в своей квартире, чтобы следить за девушками-квартирантками

Мужчина наблюдал за жильцами в спальне, туалете и ванной комнате. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, опубликовав фотографии мест, где были скрыты камеры видеонаблюдения.

По данным источника, две девушки сняли комнаты в трехкомнатной квартире на ул. Народного Ополчения в Москве. Третью занимал 46-летний хозяин квартиры Сергей. Позже одна из квартиранток заметила провода, выходящие из потолка. Обнаружив видеокамеры, она осознала, что за ней и ее подругой все это время велось скрытое видеонаблюдение. После этого девушка незамедлительно обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция изъяла шесть камер видеонаблюдения, системный блок и телевизор. Задержанный сознался в установке скрытых камер, трансляции с которых поступали на его компьютер и мобильный телефон. За данное преступление ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. По данным SHOT, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что девушки жили у Сергея около полугода и за этот срок они не заметили за мужчиной странного поведения. Сейчас они ищут новое жилье. По словам соседей, он всегда вел себя достаточно тихо. Когда-то у 46-летнего москвича была вторая половинка, но ее давно никто не видел.

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