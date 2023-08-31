В Тюмени будут судить криминального авторитета из Ишима

Megatyumen.ru сообщает, что в Тюменской области будут судить 33-летнего «положенца» Ишима и Ишимского района.

«Положенец» - это термин из криминальной среды, который означает самого главного авторитетного лидера преступного мира. В 2010 году у нынешнего авторитета было много знакомых, которые отбывали наказание за различные преступления. Они рассказывали ему о жизни в тюрьме, действующих там правилах.

Мужчине понравилась идеология, и он решил перенять ее. Уже в 2014 году мужчина стал положенцем Ишима и Ишимского района.

Мужчина вел незаконную деятельность: собирал деньги для «воровской кассы», участвовал в разбойном нападении, занимался вымогательством. Сотрудники правоохранительных органов смогли найти доказательства вины противоправных действий задержанного в период с сентября 2019 по апрель 2022 года. Данные переданы в Тюменский областной суд.