В Тюмени эвакуировали посетителей и сотрудников крупного ТЦ

В Тюмени утром эвакуировали всех посетителей и сотрудников торгового центра «Южный», который расположен на улице Мельникайте, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, об инциденте стало известно из местных телеграм-каналов. Очевидцы присылали фото — люди столпились возле входа на крыльце. Сообщалось, что эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра. Очевидцы рассказали, что в здании сработала пожарная сигнализация.

Посетители, которые были эвакуированы, рассказали «Нашему Городу» о проведении плановых учений. По их мнению, инициатором выступила администрация ТЦ. В пресс-службе МЧС по Тюменской области редакции сообщили, что в дежурную часть не поступала информация о каких-либо происшествий в этом районе. СМИ проинформировали, что учения прошли успешно. Никакие ведомства для тренировки не привлекались. В настоящее время работа ТЦ восстановлена в прежнем режиме.

По информации издания, аналогичные учения проходили в ТЦ «Галерея Вояж». Людей эвакуировали в конце марта. Цель подобных мероприятий — научить горожан оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию и организованно следовать инструкциям специалистов. Задача учебных эвакуаций — обеспечить безопасность в общественных местах.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша на случай чрезвычайного положения намерены подписать меморандум об общей эвакуации населения.