В Тюмени мастера-косторезы презентовали свои работы на выставке
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Мастера-косторезы периодически приглашают посетителей для просмотра своих работ. В нынешнем году мероприятие прошло особенно масштабно. Провели его в Тюмени. Свои работы представили одновременно несколько мастеров, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Мастер из Ноябрьска Кирилл Никифоров во время работы использует различные материалы: породы деревьев, кости и рога животных. На первый взгляд несовместимые предметы превращаются в целостный образ композиции. Его работа посвящена жителям Ямала. Мужчина и женщина передвигаются в лодке по реке.
Художник Сергей Лугинин раньше тоже уделял особое значение в своих работах жизни ямальцев и древней истории народа. После пребывания в Тюмени, стиль мастера изменился.
«Мои работы сейчас другие, какой-то фьюжн появился. Меньше стал уделять внимание северным легендам. Может потому что я стал тюменским. Больше стало сюрреализма. Вот такие направления нравятся», - рассказал заслуженный художник РФ Сергей Лугинин