В Тюмени мастера-косторезы презентовали свои работы на выставке

Мастера-косторезы периодически приглашают посетителей для просмотра своих работ. В нынешнем году мероприятие прошло особенно масштабно. Провели его в Тюмени. Свои работы представили одновременно несколько мастеров, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Мастер из Ноябрьска Кирилл Никифоров во время работы использует различные материалы: породы деревьев, кости и рога животных. На первый взгляд несовместимые предметы превращаются в целостный образ композиции. Его работа посвящена жителям Ямала. Мужчина и женщина передвигаются в лодке по реке.

Художник Сергей Лугинин раньше тоже уделял особое значение в своих работах жизни ямальцев и древней истории народа. После пребывания в Тюмени, стиль мастера изменился.