В Тюмени скорая помощь не выехала к ребенку с температурой: насколько законен отказ

В Тюмени местная жительница обратилась в службу скорой помощи из-за того, что у ребенка повышенная температура. Женщине отказали в выезде сотрудников и предложили лично прийти с ребенком в поликлинику.

«Даже в поликлиниках висят таблички: если появился насморк – сидите дома и вызывайте врача на дом», - отмечает жительница Тюмени, которой отказали в вызове медиков на дом

Megatyumen.ru разбиралось, насколько законным является отказ скорой помощи на выезд к ребенку, у которого держится высокая температура. Женщина утверждает, что мальчик заболел несколько дней назад. Сначала были боли в горле, но состояние постепенно ухудшалось. Когда поднялась температура до 37.9°, мать 12-летнего сына позвонила в скорую помощь. Работник отказалась передавать данные медикам. Она сказала, что женщина с ребенком могут самостоятельно обратиться к доктору в поликлинику. Через время мама позвонила повторно. Ей ответила другая оператор, но ответ был прежним.

Megatyumen.ru обратилось в пресс-службу департамента здравоохранения региона. Диспетчер взяла контактные данные пациента и пообещала, что в ситуации будут разбираться. Важно понимать, что вызовы делятся на две категории: экстренные и неотложные. В экстренных случаях бригада выезжает моментально. Врачи должны приехать на вызов не более чем через 20 минут после звонка. Неотложные вызовы подразумевают, что данные передадут в поликлинику, врач которой свяжется с пациентом.