В Тюмени транслируют без разрешения отдыхающих купание в бассейне
Фото: [pxhere.com]
Тюменцы, которые отдыхали на базе «Верхний бор», нашли в интернете видео, как они купаются в бассейне. Люди возмущены, ведь не давали право на публикацию, сообщает nashgorod.ru.
Читатели «Нашего города» рассказали, что на территории базы отдыха установлены камеры видеонаблюдения. Люди были уверены, что приборы предназначены для обеспечения мер безопасности. Они были удивлены, узнав, что в сети идет прямая трансляция из бассейна.
«А если у меня там что-то сползло? Это все увидят! Любой человек может подключиться и смотреть. А там же еще и дети купаются. Это незаконно», — возмущаются тюменцы.
Корреспондент проверил информацию. Выяснилось, что кадры записей из бассейна также выкладывает санаторий «Сибирь».
Адвокат Павел Руснаков рекомендует тюменцам подать гражданский иск. Эксперт отметил, что виновные в ситуации — это не администраторы базы отдыха, а интернет-порталы. Именно они обязаны блокировать подобные видео, если человек не давал своего согласия на их публикацию в интернете. В иске люди должны указать сумму нанесенного им ущерба.
«Но иск будет адресован порталу, на котором велась трансляция, а не месту, где располагалась камера», — объяснил правозащитник.
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