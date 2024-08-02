В Тюмени транслируют без разрешения отдыхающих купание в бассейне

Тюменцы, которые отдыхали на базе «Верхний бор», нашли в интернете видео, как они купаются в бассейне. Люди возмущены, ведь не давали право на публикацию, сообщает nashgorod.ru .

Читатели «Нашего города» рассказали, что на территории базы отдыха установлены камеры видеонаблюдения. Люди были уверены, что приборы предназначены для обеспечения мер безопасности. Они были удивлены, узнав, что в сети идет прямая трансляция из бассейна.

«А если у меня там что-то сползло? Это все увидят! Любой человек может подключиться и смотреть. А там же еще и дети купаются. Это незаконно», — возмущаются тюменцы.

Корреспондент проверил информацию. Выяснилось, что кадры записей из бассейна также выкладывает санаторий «Сибирь».

Адвокат Павел Руснаков рекомендует тюменцам подать гражданский иск. Эксперт отметил, что виновные в ситуации — это не администраторы базы отдыха, а интернет-порталы. Именно они обязаны блокировать подобные видео, если человек не давал своего согласия на их публикацию в интернете. В иске люди должны указать сумму нанесенного им ущерба.

«Но иск будет адресован порталу, на котором велась трансляция, а не месту, где располагалась камера», — объяснил правозащитник.

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