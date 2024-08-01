Во Владивостоке восемь человек пострадали после обрушения потолка в бане

Инцидент произошел в одном из развлекательных комплексов. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Приморья, пострадало несколько человек.

Сообщается, что потолок «Акватории», расположенной по адресу ул. Светланская, д. 90, обрушился на 100 квадратных метрах. Уточнялось, что металлические конструкции рухнули на втором этаже водно-бассейного комплекса в четверг вечером, 1 августа.

По предварительной информации, пострадали восемь человек. Пять из них были доставлены в больницу, остальные трое отказались от госпитализации. На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются причины произошедшего. Было возбуждено уголовное дело, как уведомили в СК.

Ранее сообщалось о том, что под завалами тагильской пятиэтажки могут находиться шестнадцать человек. Сведений о погибших к тому времени не поступало.