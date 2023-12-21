В Тюмени у бизнесмена отнимают здание ресторана, договор аренды которого еще не закончился

В Тюмени находится ресторан русской кухни «Колокольниковъ». Его владельца, местного бизнесмена уведомили о необходимости покинуть помещение, но он игнорирует решение суда, сообщает nashgorod.ru . Мужчина уверен в своей правоте.

Местная власть приняла решение о расширении территории экопарка «Затюменский». Ресторан находится на части земли, на которой и собираются проводить благоустройство. Департамент имущественных отношений через суд попросил собственника ресторана покинуть помещение.

В свою очередь бизнесмен заключил договор аренды земельного участка и здания еще в 2017 году сроком на десять лет. В 2022 году землю передали департаменту имущественных отношений Тюменской области. Собственник ресторана уверен, что его выселение незаконное.

В связи с отказом покидать помещение суд оштрафовал мужчину. В общей сложности ему необходимо заплатить около 400 тысяч рублей, чтобы погасить все штрафы. Бизнесмен считает, что раз договор аренды расторгнут не был, то департамент не имеет законных оснований требовать переезда.

Благоустройство территории экопарка намерены завершить в 2025 году. Планируют обновить коммуникации, расширить дорожки и построить ряд объектов: детскую площадку, теплую автостоянку, общественный туалет, спортивные сооружения.