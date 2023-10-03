В Тюмени управляющего базой отдыха привлекут к ответственности после отравления детей

В августе на территории источника «Тюменский» произошел инцидент: 13 детей отравились после купания в бассейне. Некоторых ребят госпитализировали. Megatyumen.ru рассказывает, что следствие настаивает, что к ответственности необходимо привлечь управляющего базой отдыха из-за ряда нарушений.

Следователи собрали доказательную базу и передали данные в суд. Согласно предварительной версии, которую необходимо рассмотреть судье, задержанный нарушил меры предосторожности во время сервисного обслуживания, в частности, при замене комплекта клапанов.

Клапаны осуществляют впрыску химических реагентов. Из-за неисправности оборудования в воду попал химический реагент. В этот момент в бассейне купались дети. Инцидент произошел 16 августа.

Восстановить картину происшедшего удалось при помощи опроса свидетелей. 20 человек смогли рассказать, что произошло в тот день. Были предприняты и другие меры расследования.

«Также изъяли и изучили всю техническую документацию к оборудованию, предназначенного для обеззараживания воды в бассейне. Кроме того, они провели судебные экспертизы», – рассказали в СУ СК России по Тюменской области.

Роспотребнадзор заявил о необходимости закрытия заведения после проверки прокуратуры. Пострадавшим ребятам выплатили денежную компенсацию, общая сумма которой - 375 тысяч рублей.