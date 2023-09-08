В Тюмени закрыли клуб «Черника», в котором танцевали мужчины в откровенных женских нарядах

Megatyumen.ru сообщает о закрытии ночного клуба «Черника» в Тюмени, который жители города просили проверить сотрудников правоохранительных органов по факту пропаганды ЛГБТ еще в феврале.

Видео, как отдыхали посетители ночного клуба в Тюмени, выкладывали в социальные сети. Горожане были возмущены увиденным. Преимущественно в заведении находились полуголые мужчины, которые танцевали в женских одеждах. Люди подозревали, что речь идет о ЛГБТ-сообществах.

Можно предположить, что недовольство жителей и подписанный закон президентом России о запрете пропаганды ЛГБТ вынудили администраторов заведения прекратить подобные встречи. Хотя на данный момент менеджеры «Черники» в социальных сетях уверяют, что готовят для гостей запоминающиеся шоу.

«Друзья, наш временный перерыв в работе продолжается. Будем держать вас в курсе! Следите за новостями, впереди много интересного», – говорится в сообщении администраторов клуба «Черника»

Тем не менее, помещение, в котором отдыхали фавориты «Черники», сдается в аренду другому владельцу. В объявлении указано, что внутри есть все необходимое оборудование и мебель для того, чтобы открывать кафе, бар или другое развлекательное место. Ежемесячная оплата за аренду составляет 300 тысяч рублей. Площадь помещения – 440 квадратных метров.