В Тюменской области эвакуируют людей из зданий школ, больниц, офисов и ТЦ

В Тюменской области из больниц, школ, различных офисных зданий и торговых центров экстренно эвакуируют людей, сообщает nashgorod.ru . Причина – анонимное сообщение о минировании.

На территории региона сотрудники экстренных служб оперативно эвакуируют людей. Официальной информации на данный момент нет, но источники издания «Наш город» рассказали, что поступили анонимные сообщения о минировании. На месте происшествий присутствуют кинологи, представители Росгвардии и сотрудники полиции.

В настоящее время известно, что люди были эвакуированы из техникума индустрии питания и общеобразовательной школы №15, ТЦ «Сити Молл» и психиатрической больницы в Винзилях.

Периодически по всей территории России появляются сообщения от неизвестных лиц о минировании каких-либо зданий, которые на данный момент не соответствовали действительности. Так, летом из ТЦ «Магеллан», который находится в Тюмени, дважды за сезон эвакуировали всех посетителей. Изначально срабатывала сигнализация, а потом людей просили покинуть здание.

11 сентября поступило оповещение о минировании здания суда в Кисловодске.