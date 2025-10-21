В Тюменской области массово гибнут рабочие: изменится ли ситуация после принятия нового закона?

Депутаты областной думы одобрили закон «Об охране труда в Тюменской области», сообщил nashgorod.ru. Специалист по безопасности и охране труда Анна Герасименко оценила потенциальную эффективность законопроекта.

По информации издания, в 2024 году на рабочем месте погибли 37 человек. На производстве различные травмы получили 1079 рабочих. Во время обсуждения законопроекта депутаты отметили, что игнорировать статистические данные невозможно. Депутат Роман Чуйко напомнил, что каждый несчастный случай — это чья-то жизнь, это трагедия для семьи.

Эксперт Анна Герасименко высказала мнение, что закон мотивирует руководителей компаний вести реестры рисков, на регулярной основе проводить стресс-тесты операций, выделять деньги для модернизации оборудования.

«Если мониторинг будет „умным“, с анализом повторных неисправностей, безопасность перестанет быть фикцией», — отметила в беседе с «Нашим городом» специалист.

По мнению эксперта, производственные травмы происходят не из-за отсутствия законопроектов, а из-за организационных сбоев. В нефтедобыче и строительстве закон должен превратиться в инженерный инструмент, уверена специалист.

По информации издания, в регионе принято ряд законопроектов, направленных на охрану труда. Новый закон объединяет все законопроекты воедино, уделяя внимание некоторым деталям.

