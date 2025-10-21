Защита педагогов и детей: в Госдуме готовят универсальный закон против буллинга

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что разрабатываемый законопроект о профилактике буллинга в образовательной среде будет охватывать не только детскую травлю, но и случаи агрессии в адрес педагогов, сообщает ТАСС .

По словам депутата, проблема требует комплексного подхода: в школьной среде встречаются как ситуации, когда ученики нападают на учителей (словесно или иным агрессивным образом), так и обратные случаи — когда со стороны педагога дети сталкиваются с проявлениями агрессии.

Метелев подчеркнул, что документ, который планируется внести в Госдуму в ближайшее время, затрагивает все возможные аспекты взаимодействия в образовательной среде: «ребенок — ребенок», «ребенок — учитель», «учитель — ребенок», а также случаи с участием взрослых. Таким образом, законопроект призван системно регулировать вопросы травли вне зависимости от того, кто выступает инициатором или жертвой конфликта.

