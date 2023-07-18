В Тюменской области появилось еще одно подразделение добровольцев

Жители Тюменской области активно вступают в ряды добровольцев на контрактной основе с целью выполнения боевых задач в зоне СВО, сообщает nashgorod.ru . Ранее было сформировано три спецподразделения. Теперь проинформировали о создании еще одного.

По распоряжению спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко добровольцам выделили инженерное оборудование, чтобы они могли максимально быстро обустроить свою локацию в зоне спецоперации.

Средний возраст военных – около 35 лет. Преимущественно это жители Кавказа, Ульяновска и Дальнего Востока. Присоединиться к соотечественникам для защиты территорий военные смогут только после прохождения боевого слаживания.

Добровольцы, которые ранее отправились в зону спецоперации, получали «подъемные». Заработная плата выплачивается регулярно. За определенные заслуги предполагается премия. Для выполнения боевых задач отправились снайперы, артиллеристы и саперы. Были созданы такие подразделения: «Тобол», «Тайга» и «Сибирь». По контракту могут служить все желающие в возрасте от 25 до 50 лет.