В Тюменской области рассказали, сколько человек умерло в регионе после укусов клещей

Megatyumen.ru сообщает о единственном случае смерти жителя Тюменской области после укуса клеща за период с нового года.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора напомнили жителям, что в случае, если человек заметил клеща на своем теле, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

По данным ведомства в регионе за период с января 2023 год было зафиксировано 13 559 обращений людей, к которым присосался клещ. После многих укусов требовалось лечение. Лишь один случай оказался летальным. Умерший не был привит против клещевого энцефалита.

«С начала эпидсезона 2023 года исследовано от населения 2190 клещей, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 32 (1,5 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 748 (34,2 %) клещах. Также стало известно, что обработано от клещей 8446 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления (2636 га)», – сообщили пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее издание отмечало, что в регионе стабильна ситуация с заболеваемостью жителей коронавирусной инфекции, но есть риск распространения новых штаммов.