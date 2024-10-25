В Топках сотрудники Росгвардии обнаружили юношу, которого разыскивали двое суток

В Топках сотрудники правоохранительных органов двое суток разыскивали пропавшего молодого человека, который не выходил на связь с отцом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил юношу.

Сотрудники Росгвардии передали 19-летнего молодого человека отцу. Именно он обратился за помощью к представителям власти. Юноша решил отдохнуть со своими приятелями и пропал на двое суток. Мобильный телефон был отключен, поэтому отец не могу дозвониться или другим способом связаться с родственником.

Как утверждают сотрудники, молодой человек удивился, что его разыскивают. Он не предполагал, что доставит столько волнений своему отцу.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мальчик сбежал из дома назло матери из-за запрета смотреть ночью телевизор и угрозы лишения его правом пользоваться мобильным телефоном.