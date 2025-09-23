В ЦБ предупредили, что мошенники «переквалифицировались» в курьеров маркетплейсов

По информации пресс-службы ЦБ РФ, мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками маркетплейсов или курьерами. Они сообщают, что человеку пришла посылка. Товар якобы оплачен. Если человек отрицает факт заказа, аферисты убеждают в обратном. Они исключают ошибку. В качестве аргумента предполагают, что товар мог заказать кто-то из близких в качестве подарка. Для достоверности называют персональные данные: фамилию, имя и отчество. Кроме того, сообщают адрес доставки.

«Затем, якобы для подтверждения даты и места вручения заказа, злоумышленники просят назвать код из смс или пуш-уведомления, который приходит прямо во время разговора», — указано в сообщении.

В ЦБ РФ предупредили, что на самом деле человеку приходит смс из банка. Мошенники, получая пароль, открывают интернет-банк клиента и переводят средства со счета. Специалисты рекомендуют россиянам в случае получения просьбы назвать код сразу прекратить разговор и положить трубку.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники маркетплейсов никогда не просят назвать паспортные данные человека. Они не нуждаются для выдачи заказа ни в каких кодах из смс. Передавать данные банковской карты также нет необходимости. Важно проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.

