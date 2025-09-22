В Химках направили в суд дело курьера телефонных мошенников
Дело курьера телефонных мошенников направили в суд в Химках
Фото: [Прокуратура Московской области]
Химкинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении курьера телефонных мошенников – 17-летнего жителя Подмосковья, по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в январе 2025 года 16-летней местной жительнице начали поступать звонки якобы от сотрудников Министерства образования Москвы, технической поддержки Единого портала государственных услуг, следователей и работников Генеральной прокуратуры России. Они заявляли, что она стала участником мошеннической схемы и от ее имени могут осуществляться переводы денежных средств в поддержку ВСУ. Девушку обманом заставили передать обвиняемому 280 тыс. рублей и более 1,7 тыс. евро, принадлежащие ее матери.
Подросток признал вину в совершении преступления и возместил потерпевшей общую сумму причиненного ущерба в размере более 460 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.