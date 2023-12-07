В центре Москвы тожественно открыли барельеф с изображением героев Грибоедова «Горе от ума»

В центре Москвы в среду, 6 декабря, состоялось тожественное открытие барельефа с изображением героев комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», информирует сайт aif.ru . Инициатором установки выступил Издательский дом «Аргументы и факты». Таким образом редакция решила в свой юбилейный год оставить след в истории архитектурных преображений Москвы.

«Доска получилась достаточно умеренная, сдержанная и при этом со смелыми выходами. Но главное, я хотел сделать произведение, в котором бы не было видно явного следа, почерка скульптора и одновременно, чтобы был явный след самой пьесы. Всю ее рассказать в одном рельефе, конечно, нельзя.», - рассказал скульптор, автор мемориальной доски Салават Щербаков.

Поводов для увековечивания героев поучительной комедии на фасаде особняка «АиФ» достаточно много. В здании в период с 1823 по 1824 год жил и работал уроженец Москвы, писатель и дипломат Александр Грибоедов. Здесь лингвист и работал над созданием бессмертной комедии «Горе от ума».

Фото: [ АиФ ]

После торжественного открытия, прошла пресс-конференция. На мероприятии присутствовали представители столичной власти, члены Российской государственной библиотеки, эксперты (историки и литераторы), а также коллектив издательского дома.

«АиФ» является давним и добросовестным арендатором здания — памятника федерального значения «Дом Барышниковых, кон. XVIII в.», расположенного по адресу Мясницкая улица, 42, стр.1. Мы бы хотели привлечь внимание москвичей и гостей столицы не только к архитектурному величию особняка, но и к его истории. Над созданием информационной мемориальной доски издательский дом «Аргументы и факты» работал в течение всего 2023 года.», - рассказал генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков

Фото: [ АиФ ]

Историк Сергей Дмитриев отметил важность сохранения исторической памяти, традиций русской литературы. В 2024 году Россия будет отмечать 200 лет с момента написания произведения, которое не теряет актуальности и в современном мире. В свою очередь «АиФ» в нынешнем году празднует 45-летие своего существования.