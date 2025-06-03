В центре Владивостока работают три спецмашины: город затопило

По информации издания, город затопило после ливня. Специалисты сообщили, что ситуация находится под контролем. Жителей призвали быть осторожными. При возможности рекомендовано строить маршрут таким образом, чтобы избегать мест подтопления. На некоторых участках уровень воды достигает капотов автомобилей. В районе Луговой улица полностью затоплена водой. Редакция располагает фото, на которых зафиксированы последствия ливня.

По данным издания, ЖК, который строят в городе, оказался под водой. Первый этаж подтоплен мутной водой. Ситуация на дорогах также критическая. Так, большегруз во время ливня не устоял на колесах и съехал в кювет. В соцсетях опубликовано фото. Кузов грузовика вывернуло в сторону.

По информации издания, дождь не прекратится до вечера 3 июня. За несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. Горожан и гостей призывают быть внимательными. Уже было зафиксировано 38 мм осадков.

Ранее стало известно, какой будет погода в Москве и Подмосковье на неделе с 3 по 6 июня.