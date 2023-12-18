В ТЦ в Нижнем Тагиле женщина вернула выпавший кошелек, предварительно украв деньги

Камеры видеонаблюдения из ТЦ позволили установить факт кражи кошелька. Женщина же отдала его в администрацию торгового центра, не уточнив, что предварительно вытащила из него деньги, сообщает tagilcity.ru .

В торговом центре Нижнего Тагила посетительница выходила из магазина и выронила кошелек, когда ложила его в рюкзак. Следом шла другая женщина, которая обратила внимание на инцидент. Она не окликнула посетительницу ТЦ. Кошелек подняла, вытащила деньги (около 20 тысяч рублей) и отдала его на ресепшн. Об этом рассказал в социальных сетях муж потерпевшей, который находился с ней в торговом центре.

Супруги поняли, что их обманули, когда попросили охранника проверить записи видеокамер. Они подали заявление в полицию в связи с кражей.

«Достала все деньги и убрала себе. Далее сама пошла на стойку администрации и передала кошелек сотрудникам «Ленты», — написал муж потерпевшей на странице в социальной сети

Редакции TagilCity.ru в полиции подтвердили, что в правоохранительные органы поступило заявление о краже средств. На данный момент сотрудники изучают видео с камер из ТЦ. На основании этого будет ясно, какое именно дело можно возбуждать.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал россиянам, как поступать, если у них случайно оказался чужой кошелек или банковская карта. Просто сдать вещь нельзя. Необходимо обязательно получить расписку о том, что вы передали потерянный предмет.