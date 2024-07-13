В Турции автобус с туристами попал в смертельное ДТП, 28 получили ранения

Агентство IHA сообщает, что в Турции автобус, в котором находились местные туристы, попал в ДТП. Согласно предварительным данным, 28 человек получили травмы различной степени, двое погибли.

Четверо пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Удар был настолько сильным, что некоторые люди вылетели из салона автобуса. Часть пассажиров оказалась зажатой внутри транспортного средства. Автобус направлялся на однодневную туристическую экскурсию.

Причина ДТП — отказ тормозов. Транспортное средство врезалось в три автомобиля, но это его не остановило. Автобус остановился только после удара об стену дома. Инцидент произошел в турецкой провинции Мугла. Иностранных туристов в автобусе не было. Экскурсию заказали местные жители.

На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи, которые доставляют пострадавших в местные больницы. На видео, опубликованном на сайте агентства, видно, что некоторые пассажиры находятся в паническом состоянии. Вероятно, вследствие ДТП погибли их родные. В автобусе выбиты стекла. Некоторые пассажиры подняться самостоятельно не могут. Возле места ДТП видны следы крови.

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