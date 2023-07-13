В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8

В четверг, 13 июля, в Турции в провинции Кахраманмараш было зафиксировано землетрясение, пишет агентство « РИА Новости ».

Толчки были замечены в районе Эльбистан на глубине 12,44 километра в 15:32 по местному времени, которое совпадает с московским. Магнитуда землетрясения - 3,8.

AFAD следит за обстановкой во всем мире: предупреждает о наводнения и землетрясениях, фиксирует чрезмерное выпадение осадков. Эта организация и подтвердила землетрясение. Ученые прогнозировали толчки.

Сейсмологи обеспокоены ситуацией в Турции. Ученый Халюк Эйидоган считает, что в Стамбуле может произойти мощное землетрясение, которое спровоцирует цунами, пишет «РИА Новости». В городе на всякий случай начались подготовки: оборудованы специальные помещения вдоль береговой линии для населения.