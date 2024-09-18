В Твери продлили ремонт теплосетей из-за их изношенности

В Твери продлят ремонтные работы по нескольким десяткам адресов, сообщил «ТИА» со ссылкой на компанию ООО «Тверская генерация». Учреждения и УК проинформированы о соответствующем решении.

В компании пояснили, что провели гидравлические испытания, по итогам которых выявили поврежденные участки. В связи с большой изношенностью сетей объем ремонтных работ увеличился.

Жителей предупредили, что до 23 сентября продлевается проверка теплосетей на плотность и прочность по некоторым адресам, с перечнем которых предложено ознакомиться на портале. Собственников автомобилей призвали на время работ выбирать для парковки места, отдаленные от люков тепловых камер.

Жителей также просят проявлять бдительность в случае обнаружения провалов грунта или выброса воды на поверхность. В компании ООО «Тверская генерация» обратили внимание на недопустимость приближения к таким участкам. Горожан просят информировать об инцидентах специализированные службы.

«Незамедлительно сообщить в «Тверскую генерацию» по телефону: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру: (4822) 34-87-07», — сообщили в компании ООО «Тверская генерация».

Ранее сообщалось, что практически все теплосети Подмосковья протестировали перед отопительным периодом.