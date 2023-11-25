В Тверской области пилот самолета совершил экстренную посадку на лед Волги

В Тверской области пилот легкомоторного самолета совершил экстренную посадку на лед реки Волги, сообщает ТАСС . Пострадавших нет.

«Поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолета на поверхность р. Волга в районе н. п. Тихоново Кимрского МО Тверской области», - проинформировали в региональном ГУ МЧС РФ.

Информацией о посадке располагают в региональном ГУ МЧС РФ. Самолет приземлился примерно в 50 метрах от берега. Известно, что на борту находился только пилот. Он сумел вылезти из транспорта. Передняя часть самолета частично погрузилась под воду. Возгорание не началось. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Причины экстренной посадки на данный момент не сообщаются. Состояние пилота удовлетворительное. Он не получил травм.

В сентябре пассажирский самолет совершил экстренную посадку на поле. Все пассажиры и персонал выжил. Мнения экспертов относительно действий команды экипажа разделились. Одни уверены, что пилоты совершили героический поступок. Другие считают, что был высокий риск крушения и гибели всех людей. Комиссия Росавиации до сих пор изучает причины экстренной посадки. Первая комиссия была расформирована. Теперь собрали новых экспертов.