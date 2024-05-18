В убийстве девушки на глазах прохожих в Екатеринбурге подозревается ее бывший супруг

В убийстве девушки на глазах прохожих в Екатеринбурге днем 18 мая подозревается ее бывший супруг, который не смог смириться с появлением нового возлюбленного в жизни 30-летней Ани, сообщает SHOT .

Убийство произошло днем. Случайными свидетелями стали прохожие. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения. Сначала мужчина покинул место происшествия, но вскоре добровольно приехал в отделение полиции и признался в содеянном.

Знакомые пары рассказали, что супруги уже давно не жили вместе. В период, пока они еще были одной семьей, мужчина часто бил девушку. В прошлом году он сломал ей нос. Бывший муж выслеживал ее, часто приходил на работу в банк, скандалил. Он настойчиво следил за ее жизнью.

«Недавно бывший узнал, что у Анны начались новые отношения, и совсем слетел с катушек. Он подкараулил ее у работы на Уралмаше и ударил ее ножом в грудь три раза на глазах прохожих», — сообщает SHOT.

Девушка скончалась от полученных ранений. На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. У Анны осталась дочь.

Ранее мы сообщали, что водитель эвакуатора Руслан признался в убийстве восьмилетней школьницы под Ростовом, совершенное им в пятницу, 17 мая.