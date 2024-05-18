Водитель эвакуатора Руслан признался в убийстве 8-летней школьницы под Ростовом

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы в Ростовской области. Помощь оказала свидетельница, которая видела, как водитель белого эвакуатора пригласил к себе в автомобиль ребенка. Девочка села, и они уехали. Данная информация позволила воспользоваться навигационной системой ГЛОНАСС, чтобы определить местоположение автомобиля.

25-летний Руслан проживает в поселке Дорожный. Он работал механиком-водителем. Ввиду нестабильного финансового положения часто брал микрозаймы. Молодой человек рассказал, что заметил школьницу, когда на эвакуаторе проезжал по станице Ольгинской. Раньше с девочкой знаком не был. Предложил школьнице подвести ее домой. Когда она согласилась, специально отвез ее в безлюдное место, где убил.

«Надругался ли он над ребенком перед убийством, выясняется», — сообщает SHOT.

Тело девочки нашли в лесополосе Ростовской области в пятницу, 17 мая. Ребенок ушел в магазин за хлебом и пропал. Школьницу искали родные и местные жители.

Ранее мы сообщали, что 16-летний сын известного московского адвоката убил пожилую домработницу. Пресс-служба столичной прокуратуры поделилась подробностями.