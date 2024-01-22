В Удмуртии медикам понадобилась помощь пожарных для спасения пенсионерки

В Удмуртии для оказания медицинской помощи пенсионерке понадобилось присутствие не только бригады «скорой помощи», но и пожарных, сообщает udm-info.ru .

Пожилая жительница поселка Балезино обратилась к медикам в телефонном режиме за помощью из-за плохого самочувствия. Несмотря на то, что бригада «скорой помощи» прибыла на вызов оперативно, женщина 1950 года рождения уже не могла самостоятельно передвигаться и открыть двери своей квартиры.

Медики обратились за помощью к пожарным. Приехавшие на место происшествия спасатели установили автолестницу, залезли в квартиру через окно и открыли входную дверь, впустив медиков. Сообщается, что пожилой женщине успели оказать квалифицированную медицинскую помощь. В МЧС не сообщили, на каком именно этаже находится квартира пациентки.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии во время пожара погибли двое детей. В доме находился еще один ребенок семи месяцев. Мать успела вынести его на улицу, но вернуться за остальными уже не смогла из-за сильного пламени и едкого дыма. Погибшим девочкам было три и четыре годика.