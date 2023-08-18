В Удмуртии работник ФССП и сотрудник суда оказались мошенниками

В Удмуртии правоохранительные органы разобрались в деле с мошенничеством и незаконной продажей квартиры, в котором принимали участие высокопоставленные лица - работник ФССП и сотрудник суда, сообщает udm-info.ru . Дело передали в Первомайский районный суд города Ижевска.

Судебный пристав-исполнитель должен был получить взятку в размере 100 тысяч рублей. Первую часть сумму – 25 тысяч рублей – ему были переведены. Остальные деньги он планировал получить по завершению незаконного дела. Судебный пристав-исполнитель составил исполнительный лист, чтобы передать необходимую квартиру на исполнение. В этом ему помогал помощника судьи. Документально все было оформлено верно, но все договоры оказались фиктивными. Постановления и исполнительный лист передали в регистрационный орган. В итоге квартирой на законных основаниях имел право распоряжаться не ее владелец, а другое лицо.

Работник ФССП и сотрудник суда занимались подделкой документов с 1 февраля по 6 июля 2022 года. Известно, что в схеме принимали участие и другие люди. Дело передали в суд.