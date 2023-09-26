В Уфе хотят отправить на СВО опекуна инвалида-брата: мать раз смогла вернуть сына домой

Антона Яковлева мобилизовали год назад, но вскоре его брат попал в ДТП и пришлось оформлять опекунство. Действие справок закончилось и из военкомата сразу пришло уведомление, что житель Уфы должен вернуться в зону спецоперации, сообщает newizv.ru . Мама рассказывает, что теперь некому следить за инвалидом-братом.

У Антона есть младший брат Константин. Он несколько раз становился участником аварий. В первый раз перестала функционировать рука, а во второй (спустя 20 лет после первого случая) – перестал передвигаться самостоятельно.

В настоящее время Антон находится в Алкино, где пребывает в военной части. Есть предположение, что он пытался самовольно покинуть территорию базы, потому что за две недели отсутствия дома против него уже завели уголовное дело.

Мама отмечает, что самостоятельно не может ухаживать за Константином.

«Константин никого не узнает, постоянно плачет, как ребенок, зовет брата. Хоть всем умирай, а помочь некому», — говорит Ирина Яковлева.

Ирина Яковлева пересказала диалог сына с командиром. Антону сказали, что его долг – это отправиться в зону СВО, а обязанность родителей – ухаживать за недееспособным сыном. Женщина же отмечает, что у нее множество хронических заболеваний. Самостоятельно она не может поднять сына, а значит, провести ряд санитарно-гигиенических процедур затруднительно.