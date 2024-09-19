В Уфе пройдут скачки и конно-спортивные бега

В Башкирии масштабно отпразднуют День Республики. Различные мероприятия состоятся в Уфе, сообщил mkset.ru.

В Уфе состоятся спортивные мероприятия. Для гостей мероприятия пройдут скачки и конно-спортивные бега. Горожанам предложат показать свои способности в сканданавской ходьбе. Кроме того, состоятся легкоатлетические забеги. Все мероприятия пройдут в разные дни на различных локациях.

Площадь перед Русдрамтеатром в Уфе станет главной площадкой праздничных мероприятий. Ожидаются выступления различных коллективов и певцов. День Республики в нынешнем году выпадает на пятницу, 11 октября. В связи с массовыми мероприятиями в республике объявят выходной, а в четверг, 10 октября, сотрудники многих организаций смогут уйти домой на час раньше.

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