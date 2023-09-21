В Уфе суд вынес приговор девушке, которая украла ювелирные украшения на сумму 12 млн руб

Суд вынес приговор Карине Макаровой, которая осенью 2022 года украла ювелирные украшения из торгового центра Уфы, общая стоимость которых - 12 миллионов рублей, сообщает mkset.ru .

Женщину обязали возместить ущерб в полной мере. В качестве наказания ей постановили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Карина настаивала на условном сроке в связи со своей беременностью, о которой стало известно во время судебного разбирательства.

Женщина работала в торговом центре в ювелирном отделе. В один день она собрала все драгоценности, ушла из торгового центра и больше на рабочем месте не появлялась. Сотрудники правоохранительных органов нашли на тот момент еще подозреваемую в родном городе. Во время обыска драгоценности найдены не были.

22-летняя женщина утверждает, что ей предложили заработать. Она собрала драгоценности и передала курьеру. Сразу после этого все сообщения из интернет-мессенджера были удалены. Никаких данных о своих заказчиках девушка не имела. На данный момент драгоценности не найдены.