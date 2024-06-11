В Уфе запустили чат-бот для жалоб на самокатчиков

В Уфе запустили чат-бот, в который может написать любой горожанин. Нововведение позволяет горожанам сообщать о нарушении правил дорожного движения во время управления электросамокатами, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

В обществе возникают дискуссии, стоит ли разрешать горожанам передвигаться на электросамокатах. С одной стороны, этот вид транспорта позволяет быстро добираться из одной точки города в другую. Нет необходимости долго обучаться или получать водительское удостоверение. С другой стороны, часто ДТП происходят именно по вине самокатчиков. Виновники преимущественно покидают место происшествия. Привлечь к ответственности их сложно. В Уфе запустили в Телеграм-канале чат-бот, который должен помочь в решении этих проблем.

В группе есть несколько видов сообщений:

маневренная езда;

парковка в запрещенном месте;

претензии к работе сервиса.

Обращения передают в службы поддержки прокатных организаций, которые обязаны принять меры. В городе на строгий контроль поставлен вопрос запрета езды несовершеннолетним. Службы вычисляют, если электросамокат арендуют совершеннолетние, а потом передают их своим малолетним знакомым.

Ранее мы сообщали, что кикшеринг подал иск в суд из-за запрета местной власти Перми пользоваться электросамокатами в центре города.