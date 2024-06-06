В УФМС Сургута продают места в очереди за 5 тыс рублей

Чтобы попасть в отделение Федеральной миграционной службы жителям Сургута приходится выстаивать большие очереди. Служба работает с 9 до 12 часов дня. Одна из местных жительниц сообщила, что заняла очередь, но в кабинет так и не попала. Выяснилось, что дежурный вычеркнул ее из списка. На месте ее фамилии появилась уже другая. С аналогичной проблемой в этот же день столкнулось еще несколько человек.

Люди предполагают, что сотрудники миграционной службы продают место в очереди. Со слов других горожан, за услугу они берут по пять тысяч рублей. Тем, кому удается записаться на прием, сталкиваются с другой проблемой. Заказанные документы не приходят вовремя. Сроки опозданий большие.

Ранее мы сообщали, что более 200 нелегальных мигрантов выявили в подмосковном Подольске.