В УК пояснили причину обрушения фасада дома в центре Кемерово

В центре Кемерово фасад дома частично обвалился. Строительный мусор убирают лопатами и метлами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В управляющей компании заявили, что падение штукатурки — вынужденная мера, спровоцированная рабочими.

По информации издания, об инциденте стало известно из соцсетей. Было опубликовано фото. Очевидцы рассказали, что штукатурка упала на тротуар на Советской, 34 — одной из центральных улиц города. Корреспондент Сибдепо прибыл по указанном адресу и подтвердил информацию.

По данным издания, на верхнем этаже дома на небольшой площади виднеются только кирпичи. Облицовка обвалилась. Предположительно, никто из прохожих не пострадал. Люди разбирали завалы при помощи лопат и метел. Редакция обратилась за комментариями в управляющую компанию.

В УК сообщили, что в понедельник, 12 мая, по указанном адресу проводили работы: подъезжала подъемная машина и работал отбойник. По информации сотрудников, штукатурку снимали специально, чтобы в целях безопасности не допустить ее падения на горожан.

«Это вчера отбойник работал. Машина подъемная приезжала. Мы специально снимали штукатурку, чтобы она не обвалилась на прохожих», — сообщили в УК «Пенатэс».

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после обрушения потолка в кузбасской школе.