Уголовное дело возбудили после обрушения потолка в кузбасской школе

В Юрге Кемеровской области в одной из школ обрушился потолок во время занятий. Было решено возбудить уголовное дело, сообщает VSE42.Ru.

По информации из городских пабликов, инцидент произошел 31 марта. Во время уроков в школе № 2 в Юрге в кабинете истории обвалился потолок. Никто чудом не пострадал, а детей вывели из потенциально опасного помещения.

Недавно было решено провести проверку и расследование по факту обрушения. Было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Установят, по чьей вине в кабинете обрушился потолок, как давно его ремонтировали и другие подробности.

Ранее сообщалось, что во время землетрясения в Мьянме обрушилась школа. Находившиеся под завалами пятеро детей скончались.