В Варшаве задержали известного грузинского криминального авторитета

По информации радиостанции, грузинский криминальный авторитет пересек границу Польши, чтобы выполнить задание. Во время обысков у задержанного обнаружили семь единиц оружия и более 200 патронов. В чем заключалось задание, не сообщается. В Польшу гражданин прибыл по поддельным документам.

По данным RMF FM, в доме в Миньском повете под Варшавой были обнаружены еще шесть грузин, которых также удалось задержать. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Они изъяли украденное ранее оружие, боеприпасы и систему глушения. Кроме того, были обнаружены запрещенные препараты. По информации радиостанции, систему глушения преимущественно используют при кражах.

По информации радиостанции, в апреле стало известно о краже оружия из автомобиля. Инцидент произошел в Варшаве. Полиция провела операцию, во время которой был задержан гражданин Грузии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали лидера преступной группы.