В аэропорту Шереметьево задержали лидера преступной группы
ТАСС: в Шереметьево задержали организатора хищений у участников СВО
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По информации из источников в правоохранительных органах, Басманный суд Москвы санкционировал арест одного из лидеров группы, занимавшейся хищениями у лиц, оказывающих поддержку специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Как стало известно, задержание фигуранта, проходящего по делу о присвоении денежных средств граждан, было произведено накануне. Суд удовлетворил прошение следствия и поместил под стражу Боглаева Дмитрия Андреевича, подозреваемого в организации преступной деятельности.
По данным следствия, обвиняемый координировал действия лиц, занимавшихся вымогательством. Ему предъявлены обвинения в соответствии со ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
В общей сложности, по данному делу арестовано 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Уголовное дело расследуется по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 210 УК РФ.
Установлено, что сотрудники полиции оказывали содействие таксистам в поиске потенциальных жертв. Один из полицейских, занимавший должность оперуполномоченного, впоследствии отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел.
Еще один организатор преступной группы, Алексей Кабочкин, также был арестован в рамках расследования. Следствие полагает, что он действовал совместно с другими участниками преступного сообщества.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали одного из богатейших «молочников» из Саратова.