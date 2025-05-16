В аэропорту Шереметьево задержали лидера преступной группы

По информации из источников в правоохранительных органах, Басманный суд Москвы санкционировал арест одного из лидеров группы, занимавшейся хищениями у лиц, оказывающих поддержку специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Как стало известно, задержание фигуранта, проходящего по делу о присвоении денежных средств граждан, было произведено накануне. Суд удовлетворил прошение следствия и поместил под стражу Боглаева Дмитрия Андреевича, подозреваемого в организации преступной деятельности.

По данным следствия, обвиняемый координировал действия лиц, занимавшихся вымогательством. Ему предъявлены обвинения в соответствии со ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В общей сложности, по данному делу арестовано 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Уголовное дело расследуется по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 210 УК РФ.

Установлено, что сотрудники полиции оказывали содействие таксистам в поиске потенциальных жертв. Один из полицейских, занимавший должность оперуполномоченного, впоследствии отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел.

Еще один организатор преступной группы, Алексей Кабочкин, также был арестован в рамках расследования. Следствие полагает, что он действовал совместно с другими участниками преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали одного из богатейших «молочников» из Саратова.