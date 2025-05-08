В Вашингтоне не живет: Меланью Трамп назвали самой незаметной первой леди

По данным издания, в Белом доме отведены апартаменты для супруги президента США. Однако в вечернее время заметить свет в окнах невозможно. Первая леди страны не проживает в Белом доме. Она лишь изредка наведывается, когда запланированы какие-либо мероприятия с ее участием. Например, в четверг, 8 мая, она должна присутствовать на презентации почтовой марки в честь бывшей первой леди Барбары Буш.

Два источника сообщили газете, что Меланья провела в Белом доме менее 14 дней с тех пор, как ее супруг вступил в должность президента. Другие источники считают, что эти данные даже преувеличены. Собеседники напомнили, что в должность Трамп вступил 108 дней назад. Местоположение первой леди — это информация, которая особо не раскрывается.

«Мелания Трамп на несколько недель исчезает из поля зрения, скрываясь в Башне Трампа на Манхэттене или во Флориде, где она может отсиживаться в Мар-а-Лаго», — указано в публикации издания.

Историк Кэтрин Джеллисон высказала мнение, что Меланья Трамп — самая незаметная первая леди за последние 80 лет развития США. Источники назвали причины такого поведения — скандальные истории, о которых стало известно в период предвыборной кампании. Особенно тяжело ей было пережить судебное разбирательство, связанное с порнозвездой. Кроме того, Меланья опасается за свою жизнь после покушений на супруга.

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