Путин рассказал о неожиданных визитах своих внуков в Кремль

В интервью в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент РФ Владимир Путин рассказал , что его внуки могут совершить незапланированный визит в Кремль.

Владимир Путин отметил, что незапланированные визиты происходят нечасто. По его словам, родные понимают степень его загруженности. Внуки всегда стараются заранее предупредить о том, что планируют заехать. Тогда президент проверяет свой график работы в этот день.

«Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться», — рассказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Президент также признался, что не проявляет строгости в общении с внуками.

Кроме того, Владимир Путин поделился с журналистами некоторыми своими привычками. Например, в холодильнике в Кремле часто имеется кефир. Глава старается отказываться от приема пищи в вечернее время суток. Президент спрашивал, чем может угостить съемочную группу.

Ранее сообщалось, что Путин сделал заявление о возможном преемнике.