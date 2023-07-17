В Великобритании подозревают министра семьи Башкирии в принудительной депортации детей

В понедельник, 17 июля, в Великобритании опубликовали новый список российских лиц, в адрес которых предъявлены какие-либо обвинения и как следствие введены санкционные ограничения. В новый список попала министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова.

Министра семьи обвиняют в принудительной депортации детей из зоны СВО на территорию России, сообщает mkset.ru. В подобных списках Ленара Иванова оказалась не впервые. Ранее в Канаде ей предъявили обвинение другого характера – систематическое нарушение прав человека.

Теперь министр семьи Башкирии не имеет права ездить в Великобританию. Если у чиновника имеются счета в этой стране, то они будут автоматически заблокированы. Ленара Иванова оказалась одной из 13 человек, чьи фамилии оказались в обновленных списках.