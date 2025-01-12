В Венгрии обеспокоены новыми санкциями США против российского энергосектора

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал пост в социальной сети, в котором выразил обеспокоенность относительно санкций США против российского энергосектора из-за возможного подорожания топлива в ЕС.

Петер Сийярто рассказал, что уходящая администрация президента США ввела очередные санкции против России. Спикер напомнил, что на выборах правящая партия не смогла набрать необходимого количества голосов для дальнейшего руководства страной.

Министр раскритиковал решение о новых санкциях. В частности, ограничительные меры приняли против компании «Нефтяная индустрия Сербии», которая сотрудничает с Россией. Министр считает, что санкции станут причиной дефицита нефти на рынке Европы. В случае отсутствия роста предложений ожидается увеличение спроса, что отразится на существенном росте цен.

«В ближайшие дни и недели мы будем вести интенсивные переговоры с региональными партнерами, чтобы свести к минимуму влияние санкций США в сфере энергетики на рост цен на топливо», — заявил Сийярто.

Министр заявил, что новый пакет санкций в очередной раз создает вызовы для Центральной Европы.

США ввели санкции против России после того, как жители Крыма заявили о своем желании присоединиться к России. После начала СВО в 2022 году был введен новый пакет санкций, который периодически расширяется. Ограничительные меры принимают как против компаний, так и частных лиц.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Сербии раскрыл причину попыток США надавить на республику санкциями.