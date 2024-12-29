Вице-премьер Сербии раскрыл причину попыток США надавить на республику санкциями
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Действующий президент США Джо Байден перед уходом с поста главы государства хочет надавить на Белград санкциями против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
Цель этих попыток – заставить ввести ограничения против РФ, отметил он.
«Именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS. Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая? Не связано ли это с тем, что нужно сломить сербское руководство до смены американской администрации?», — задается вопросом Вулин.
В США и раньше знали, кто является владельцем нефтяной компании, отметил он.
Действия Вашингтона направлены на слом руководства Сербии и давление на президента Вучича, чтобы заставить ввести санкции против РФ, заключил вице-премьер.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский попытался всучить Вучичу €500 млн, которые ранее не взял Фицо.