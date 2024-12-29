Вице-премьер Сербии раскрыл причину попыток США надавить на республику санкциями

«Именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS. Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая? Не связано ли это с тем, что нужно сломить сербское руководство до смены американской администрации?», — задается вопросом Вулин.