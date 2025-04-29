В Венгрии прошло голосование о выходе страны из Международного уголовного суда

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X сообщил об итогах голосования о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, поводом для голосования стала выдача ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соответствующее решение принял международный суд. Венгрия заявила, что МУС дискредитировал международную систему. Правительство приняло решение внести на рассмотрение парламента законопроект о выходе из МУС. О решении стало известно 3 апреля. Теперь Петер Сийярто проинформировал об итогах голосования.

«Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет», — написал Сийярто в соцсети X.

По информации издания, после получения итогов голосования Венгрия обязана проинформировать о решении ООН. Согласно международному законодательству, решение о выходе страны из МУС вступит в юридическую силу через год. Премьер-министр Венгрии ранее обращал внимание на то, что МУС должен быть объективным судом. При вынесении любых решений важно руководствоваться исключительно законом.

Издание также напомнило, что в апреле президент Израиля проигнорировал ордер на арест и посетил с рабочим визитом Венгрию. Политика обвинили в участии в военных преступлениях, которые происходили в секторе Газа.

Ранее сообщалось, намерена ли Венгрия проголосовать за выход ЕС.