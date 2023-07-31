В Волгограде известный бизнесмен стрелял в соседнее авто и скрывался от полицейских

В субботу, 29 июля, в Волгограде неизвестный водитель с госзнаком «777» открыл стрельбу по мимо проезжающей машине, а после пытался скрыться от полицейских. Во время задержания вел себя агрессивно по отношению к представителям правоохранительных органов. В понедельник, 31 июля, стало известно, что за рулем находился местный бизнесмен Николай Емельянов. Мужчина задержан, но объяснить причины поведения он не может.

«40-летний мужчина не смог пояснить, зачем он стрелял в другого водителя. Второй участник инцидента также не может понять, чем он помешал стрелявшему», - пояснили в правоохранительных органах

Автомобиль «777» зарегистрирован на юридическую фирму ООО «Прогрессивные технологии», которая имеет много государственных заказов, сообщает novostivolgograda.ru. Мужчина передвигался в Audi Q8. Он начал стрелять в автомобиль Skoda Fabia, которым управлял 18-летний молодой человек. Пуля повредила авто, но не задела юношу. Мужчины не были ранее знакомы. Конфликт дороге между ними также не произошел. Бизнесмен и учредитель ООО «Прогрессивные технологии» не смог объяснить, с какой целью стрелял по авто.

«За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом водителю назначено наказание в виде 5 суток ареста. В следственные органы будут направлены собранные материалы по факту», - отметили правоохранительные органы региона

Бизнесмен Николай Емельянов не подчинился требованию полицейских остановиться и пытался скрыться. Во время задержания вел себя агрессивно, выражался нецензурной лексикой, унижая полицейских. Оскорбление сотрудников правоохранительных органов – это статья уголовного кодекса. В настоящее время стрелок получил пять суток в рамках административного правонарушения, но расследование продолжается.