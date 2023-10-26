В Волгограде мачеха регулярно избивала ребенка-инвалида: Бастрыкин взял дело под контроль

В Волгоградской области мачеха регулярно избивала шестилетнюю падчерицу-инвалида. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил коллегам из региона внимательно изучить все детали дела, чтобы вынести женщине справедливое наказание, сообщает novostivolgograda.ru .

Александр Бастрыкин лично ждет доклада о ходе расследования. О том, что над ребенком регулярно издеваются, стало известно благодаря отзывчивым соседям. Девочка болеет, поэтому нуждается в особенном уходе. 29-летней мачехе не хотелось уделять время ребенку. Из-за раздражения в адрес девочки она регулярно ее избивала.

Удары наносила по всем частям тела: голове, лицу, рукам. Девочка приходила в садик с синяками. Воспитатели интересовались, в чем причина. Мачеха объясняла, что ребенок неуклюжий и часто падает.

После того, как из квартиры в очередной раз раздавались крики и плачь девочки, соседи вызвали полицию. Жители рассказали, что такие звуки раздаются ежедневно. Против мачехи заведено уголовное дело. Своей вины женщина не признает. Говорит, что ей было тяжело ухаживать за больным ребенком.