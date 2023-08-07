В Волгограде малыш на руках не помешал пьяной матери избить прохожего

В одном из дворов Волгограда произошла драка с участием мамы, у которой на руках был малыш, сообщает novostivolgograda.ru .

«Какой кошмар, на глазах у своего ребенка бить человека, какой пример подают малышу?», - пользователи социальных сетей активно обсуждали инцидент

В одном из дворов Волгограда между семейной парой с малышом произошла ссора с мимо проходящей девушкой. На данный момент причина конфликта неизвестна. Свидетелями стали соседи, которые сняли инцидент на видео и выложили в сеть. Вероятно, ссора сначала возникла между мужчиной и проходящей девушкой. Девушка уже начала отходить в сторону и повернулась спиной к семейной паре, как женщина быстрым рывком передала на руки малыша своему мужу и резко накинулась на девушку, схватив за волосы, одним движением бросила ее на землю. Затем наносила удары ногами.

«Что бы там ни случилось, так вести себя точно нельзя… Никогда, ни при каких условиях. Народ реально деградирует на глазах», - пользователь комментирует видео

Пользователи социальной сети активно обсуждали драку. Нашлись те, кто живет в этом дворе. Они отметили, что семейная пара злоупотребляет спиртными напитками. В момент драки жена с мужем также не были трезвыми. Они часто ведут себя агрессивно и всячески провоцируют жителей на конфликт. Один из комментаторов видео был удивлен, почему соседи никак не заступились за девушку.