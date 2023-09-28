В Волгограде на мать с ребенком накинулся ротвейлер: владелец выплатит 105 тысяч рублей

В Волгограде в СНТ «Титан» летом 2022 года произошел инцидент. На мать с ребенком накинулась собака. Потерпевшая подала в суд и выиграла дело, сообщает novostivolgograda.ru .

Мама с ребенком проходили по улице. В одном из участков были открыты ворота. Оттуда выскочила собака, которая накинулась на мать и ребенка. Она искусала людей. Во время борьбы женщина выронила телефон, которой пришлось позже отдавать в ремонт. Стоимость услуги составила 45 тысяч рублей.

Женщина подала в суд на владельцев собаки, которая выскочила из открытого участка без намордника. Потерпевшая требовала возместить моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей – 50 тысяч матери и 50 тысяч ребенку.

Тракторозаводский районный суд удовлетворил иск женщины, но денежная компенсация составила 105 тысяч рублей и была рассчитана таким образом: 45 тысяч – деньги, которые женщина потратила на ремонт телефона, 30 тысяч – компенсация ребенку и 30 тысяч – матери.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийске суд рассмотрел дело о нападении собаки на ребенка. У малыша остался шрам на щеке, к тому же ребенок сильно испугался. Суд удовлетворил иск о выплате 250 тысяч рублей семье потерпевшего.