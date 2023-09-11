В Волгограде помощнику кандидата в депутаты понадобилась помощь после конфликта на участке

В Волгограде помощник кандидата в депутаты Волгоградской городской думы Владимира Никоненко Вадим Кочетов получил травму голову в момент, когда всячески препятствовал кандидату в депутаты Серго Нарсий снимать на камеру, честно ли проходит подсчет бюллетеней, сообщает novostivolgograda.ru .

Наблюдатель Вадим Кочетов не позволял общественнику и кандидату в депутаты Серго Нарсию вести видеозапись того, как проводили подсчеты голосов. Запись, которую делал Серго Нарсий, была размещено в социальных сетях.

Камера постоянно поднималась то вверх, то вниз, поэтому факта того, как именно упал Вадим Кочетов, нет. Возможно, он действительно упал сам с высоты своего роста в момент, пока препятствовал кандидату в депутаты. Возможно, был факт нанесения физической силы. В данном деле необходимо разобраться правоохранительным органам. Проверка началась.

Достоверно известно, что Вадим Кочетов упал и долго лежал на полу посреди спортзала. У него была травмирована голова. В таком положении мужчина находился примерно на протяжении получаса. Медиков члены избирательной комиссии не вызывали.